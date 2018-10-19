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رياضة

زكريا ناصف: اتحاد الكرة يواجه أزمة كبيرة قبل الانتخابات التكميلية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:30 م
صدى البلد
نور عادل
كشف زكريا ناصف، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن وقوع مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري في أزمة كبيرة بشأن الانتخابات التكميلية.

وقال زكريا ناصف في تصريحات ببرنامجه الماتش المذاع عبر فضائية صدى البلد إن اتحاد الكرة في أزمة كبيرة مع اللجنة الأولمبية بسبب مخالفته للمادة 27 من لائحة النظام الأساسي الخاصة به.

وأضاف: "اتحاد الكرة كان من المفترض أن يوجه الدعوة إلي أندية الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بـ15 يوما وهو ما لم يتم".

وأضاف: "كان من المفترض أن يرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة جدول الأعمال والميزانية إلي الأندية وهو ما لم يحدث أيضًا، علاوة على أن الأندية لا تعلم أي شيء عن أسماء المرشحين في تلك الانتخابات".

واختتم زكريا ناصف: "الأمر بالوقت الحالي في يد اللجنة الأولمبية بسبب قانون الرياضة الجديد والذي منح اللجنة الأولمبية التصرف في مثل تلك الأمور بدلًا من وزارة الشباب والرياضة".
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