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فن

أصالة تقترب من مليوني مشاهدة بـ الحقيقة.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:40 م
صدى البلد
سعيد فراج
تواصل الفنانة السورية أصالة نصري، حصد النجاحات بأحدث أغانيها الجديدة "الحقيقة" والتي طرحتها خلال الفترة الماضية، حيث تصدرت بها قائمة الأكثر بحثا (تريند) على "يوتيوب".

وحققت أغنية "الحقيقة" للفنانة أصالة، نجاحا خلال الفترة الأخيرة، إذ تخطت نسبة مشاهدتها على يوتيوب، أكثر من مليون و900 ألف.

والأغنية من ألحان وليد سعد وكلمات بهاء الدين محمد ووتريات هانى فرحات وماستر طارق مدكور.

وتعكف أصالة حاليًا على التحضير لألبومها الجديد المقرر أن تطرحه العام المقبل.

وكان أحدث ألبومات أصالة، بعنوان "مهتمة بالتفاصيل" وحقق نسبة استماع كبيرة لكلماته عبر يوتيوب.
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