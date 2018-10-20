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منوعات

مدرج بحقوق عين شمس يتحول إلى ساحة رقص شعبي.. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:31 ص
صدى البلد
أحمد شريف
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فيديو صادم لطلاب يحولون أحد مدرجات كلية حقوق عين شمس إلى ساحة من الرقص الشعبي على الاغاني الشعبية.

ويوضح الفيديو المتداول، أعداد غفيرة من الطلاب يتراقصون داخل مدرجات الكلية على النغمات الشعبية في مشاهد صادمة.

فيما أثار الفيديو غضب رواد موقع التواصل، لقيام الطلاب بالرقص في مدرجات الجامعة وسط حالة من الهرج بحد وصفهم.

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