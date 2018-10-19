مسئول أمريكي يكشف موعدا محتملا لقمة ترامب وكيم الثانية

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن مسئول أمريكي رفيع المستوى ترجيحه عقد لقاء القمة الثاني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون أوائل العام المقبل.



وكان ترامب صرح قبل أيام بأن قمته المقبلة مع كيم جونج أون ستنعقد بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، المقرر إجراؤها في السادس من نوفمبر المقبل.



وفي وقت سابق، أعلن ترامب عن أن الاستعدادات لعقد القمة مع زعيم كوريا الشمالية قطعت شوطا، وأن البحث في مكان إجراء اللقاء انحصر الآن بـ"3 أو 4" مواقع.

