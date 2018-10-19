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نائب رئيس سيماف: صنعنا 25 ألف عربة قطار للسكك الحديدية.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:39 م
صدى البلد
أسامة علي
قال المهندس رضا أحمد شوقى نائب رئيس مجلس إدارة سيماف، التابع للشركة العربية للتصنيع، أن أعادة تأهيل وتحديث عربة قطار واحدة يتكلف 2 مليون جنيه، بينما سعر عربة القطار الجديدة يتراوح من 9 إلى 10 ملايين جنيه.

وأكد "شوقى" خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن مصنع سيماف صنع أكثر من 25 ألف عربة منذ نشأته، مؤكدا أن المصنع يمتلك القدرة والخبرة الكافية لتصنيع قطارات كاملة بمختلف أنواعها.

وأوضح شوقى أن المصنع يعمل بـ 1200 موظف، لافتا إلى أنه يتم الآن رفع كفاءة 31 عربة قطار من أصل 200 عربة.

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