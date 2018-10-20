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منوعات

صياد يفر من قطيع فيلة بعد قتل أحدهم.. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:09 ص
صدى البلد
أحمد شريف
فر صياد من هجوم فيلة غاضبة؛ بعد أن قتل فيلًا ضخمًا بالرصاص عن قرب؛ مما أثار غضب القطيع حيث اندفعوا لمهاجمته.

وفي اللقطات المحزنة التي نشرتها صحيفة "مترو" البريطانية، يمكن رؤية صياد يتسلل إلى الهدف بينما يمشي القطيع من الأفيال الصغار والكبار، ويفتح النار ويصيب الفيل مرتين قبل ان ينال منه في الطلقة الثالثة ويسقطه ميتًا في الحال.

وبدأ بعض من القطيع يلتفون حول الفيل ثم ركضوا نحو الصياد للنيل منه، في حين كان الفيل يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وجرى تصوير هذا المقطع، في محمية Nakabolelwa في ناميبيا قبل حوالي 3 إلى 4 أعوام، وفقا لصائد اللعبة الكبير كورني كروجر.

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