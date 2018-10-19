20 صورة من حفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر

تواصل شيماء سيف الاحتفال بزفافها على المنتج محمد كارتر في أحد الفنادق الكبرى، في ظل تجهيزات ضخمة داخل قاعة الحفل وخارجها، من ديكورات وإضاءة وألعاب نارية وغيرها.



ويشهد حفل الزفاف حضور عدد من نجوم الوسط الفني والإعلامي، وعلى رأسهم الإعلامية منى الشاذلي، والفنان محمد ثروت وشريف باهر، وآخرون.



وخضعت شيماء سيف وزوجها محمد كارتر لجلسة تصوير بمناسبة حفل الزفاف، ويستمر العروسان في الإحتفال بالزفاف مع الحضور.



يذكر أن أحدث أعمال شيماء سيف كان مسلسل "بالحجم العائلى" مع الفنانين الكبيرين يحيى الفخرانى وميرفت أمين وتأليف محمد رجاء وإخراج هالة خليل.