لماذا يخشى نتنياهو من شن حرب شاملة على حماس في غزة.. بلومبيرج تكشف أولويات رئيس وزراء إسرائيل ولعبة القط والفأر مع الحركة الفلسطينية بحثا عن الهدوء.. وحادث أليم دفعه لتغيير سياسته

الحكومة الإسرائيلية ترى أن التعامل مع الوضع في غزة أفضل من شن هجوم شامل على القطاع

حادث "بئر السبع" أنذر باشتعال حرب عنيفة في القطاع

إسرائيل أنفقت أموالا طائلة على عملياتها في غزة

عقد مجلس الوزراء الاسرائيلي اجتماعا طارئا على خلفية حادث إطلاق صاروخ من قطاع غزة على "بئر السبع" أكبر مدينة في جنوب إسرائيل، ورغم توقعات بشن حرب عنيفة على حركة حماس في غزة، جاء قرار حكومة الاحتلال بعدم الرد بحملة عسكرية كبرى، ما يظهر الخيارات المحدودة أمام اسرائيل في غزة وطبيعة أولويات جيش الاحتلال الدفاعية.





سقط الصاروخ على منزل في المدينة ودمره، ونفت حماس مسؤوليتها عن القصف، إلا أن جيش الاحتلال أكد أن نوع الصواريخ التي أطلقت هي من الطراز الموجود بحوزة حماس والجهاد في قطاع غزة، وتعالت التوقعات بأن الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء ينذر باشتعال حرب دموية في غزة، وقد دعا وزير دفاع جيش الاحتلال أفيجادور ليبرمان إلى رد عسكري قوي، بحسب وكالة "بلومبيرج".





ودفع الحادث رئيس أركان جيش الاحتلال لقطع زيارته للولايات المتحدة الأمريكية ليعود إلى بلاده لوضع خطة تنفيذية للهجوم على غزة، وأشارت الوكالة إلى أن حماس اتخذت خطوة غير اعتيادية بإعلان عدم مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ والابتعاد عن خط إطلاق النار، وقد اختبأ قادة حماس متوقعين ردة فعل عنيفة من جيش الاحتلال، إلا أنه تم إعلان إعادة فتح المدارس واستئناف الأنشطة الاعتيادية، وأمرت الحكومة بزيادة نطاق إطلاق النار في المظاهرات الحدودية بالقطاع واتخاذ إجراءات أقوى ضد هجمات البالونات الحارقة، وأوضحت الوكالة أن هذه التعديلات تعد بمثابة تعديلات بسيطة على السياسة الحالية وليس تصعيدًا كبيرًا.





وأضافت "بلومبيرج" أن القرار الإٍسرائيلي جاء مفاجئا لحماس، موضحة أنه كان بأمر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أشار مؤخرا إلى أنه غير مهم بالحرب في غزة، وكانت إسرائيل وحماس في حالة صراع عسكري على حدود قطاع غزة لأكثر من عقد من الزمان، وهاجمت إسرائيل القطاع 3 مرات للحد من هجمات حماس الصاروخية، إلا أن تلك الهجمات هدأت نسبيا بوقف إطلاق النار قبل أن تبدأ جولة أخرى من الصراع على الحدود، فمنذ مايو الماضي، بدأت حماس في حشد مظاهرات على طول الحدود مع إسرائيل، موضحة أن الهجوم الأخير على "بئر السبع" كان كفيلا باندلاع موجة جديدة من الصراع بين الطرفين.





وأوضحت الوكالة أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل تفهم أن مشكلة غزة مزمنة وليست مشكلة يمكن حلها بشكل فوري من خلال العمل العسكري، مضيفة أن الهدف من الحرب المعلنة هو "4 أو 5 سنوات من الهدوء" إذ يمكن لإسرائيل أن تهزم حماس بكل سهولة في حرب عسكرية شاملة إلا أن النصر الكامل بالنسبة لإسرائيل هو احتلال غزة، مشيرة إلى أن المواجهة ستودي بحياة كثير من المدنيين وأن إسرائيل أصبحت حبيسة هذا التناقض.





وتقول الوكالة إن نتنياهو توصل لهذا الاستنتاج في 2014، عندما قتل 71 إسرائيليا منهم 66 من الجيش، حيث وجدت إسرائيل نفسها في المكان الذي بدأت فيه ولم تحقق نجاحا بالهجوم على غزة، موضحة أنهم قد يرغبوا في تحقيق انتصارات بغزة لكن إدارة الوضع هي أفضل ما يمكنهم القيام به.





وأشارت إلى إنفاق إسرائيل مبالغ ضخمة ووقتا أطول على أدوات للهجوم على قطاع غزة، مثل أنظمة القبة الحديدية وتقنيات كشف وتدمير الأنفاق التي تستخدمها حماس، كما أمر نتنياهو ببناء جدار حاجز على طول الحدود البرية والبحرية مع قطاع غزة، إلا أن حماس أظهرت براعة في مواجهة العقبات الإسرائيلية، إذ فشلت حتى الآن في إيجاد حل للبالونات الحارقة التي استهدفت مساحات شاسعة من الحقول والغابات في إسرائيل.





إضافة إلى ذلك، نجحت حماس في استمرار المظاهرات على حدود القطاع، لكن ذلك يعد تكتيكات وليست تهديدات استراتيجية، وأشارت الوكالة إلى تصريح أحد قادة حماس منذ فترة حين قال "لا أحد يريد محاربة قوة نووية بأربع مقاليع".





وتابعت "بلومبيرج" قائلة إن حماس لا تعد سوى "إزعاج عسكري" وإن نتنياهو يتفهم ذلك جيدا حتى لو كان ذلك أمرا يصعب نقله لمواطنيه خاصة ممن يعيشون بالقرب من الحدود مع القطاع، موضحة أن نتنياهو منشغل حاليا بالتهديد الذي تمثله إيران ووكلائها في لبنان وسوريا وأنه لا يريد التزام جيشه بمهمة في غزة، مؤكدة أنه يحتاج للميزانية العسكرية والأفراد في حرب شاملة.



