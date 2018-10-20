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برلمان

نائب: الأحزاب فشلت فى إعداد كوادر سياسية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
النمائب كمال أحمد
النمائب كمال أحمد
عبد الرحمن سرحان
تحفظ النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على مقترح من الترشح البرلماني لأكثر من دورتين، مؤكدًا على أنه ليس له علاقة بإعداد الكوادر السياسية، فهي مهمة حزبية ، فشلت فيها، بعيدًا عن النواب.

وأضاف "أحمد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن منع الترشح للانتخابات لأكثر من دورتين، مخالف للدستور ولائحة مجلس النواب، والدليل على ذلك أن الدستور حدد فترة الرئيس بدورتين فقط، فيما لم يتطرق إلى مدة بعينها فيما الترشح لمجلس النواب.

كان حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، قد تقدم بمشروع قانون، لمنع الترشح لأكثر من دورتين برلمانيتين، وذلك تجديدًا للفكر السياسي في البلاد، باعتبار أن الأحزاب ستصبح ملزمة بتصعيد كوادر جديدة للمستقبل وتدريبهم سياسيا علي الوظيفة النيابية والبرلمانية، على حد ذكرهم.
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