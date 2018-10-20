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منوعات

شاهد .. مدرسة روضة تسحل طالبًا على الأرض لسوء تصرفه

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:23 ص
صدى البلد
أحمد شريف
صورت مدرسة بروضة أطفال في شرق الصين عبر شريط فيديو، وهو يسئ لأحد الطلاب أثناء الفصل الدراسي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يعتقد أن المعلمة ، التي عرفت باسم السيدة ونج ،كانت تعاقب فتى يسيء التصرف في روضة شيتانج هانجتيان في جينهوا بمقاطعة تشجيانج.

ويوضح الفيديو المسجل المدرسة وهى تدفع الصبي بعنف إلى الأرض بعد إلقاء كرسيه.

وأفادت وسائل الإعلام الصينية أن المدرس تم فصله بعد الحادث.


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