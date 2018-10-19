شاهد.. منى الشاذلي تكتب رسالة لـ شيماء سيف في حفل زفافها

حرصت الإعلامية منى الشاذلي على حضور حفل زفاف شيماء سيف والمنتج محمد كارتر بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من نجوم الفن والأصدقاء.



وكتبت منى الشاذلي رسالة إلى شيماء سيف، على صورتها مع زوجها محمد كارتر، على باب القاعة، قالت فيها: «ألف مبروك .. منى الشاذلي».



وخضعت شيماء سيف وزوجها محمد كارتر لجلسة تصوير بمناسبة حفل الزفاف، ويستمر العروسان في الإحتفال بالزفاف مع الحضور.



يذكر أن أحدث أعمال شيماء سيف كان مسلسل "بالحجم العائلى" مع الفنانين الكبيرين يحيى الفخرانى وميرفت أمين وتأليف محمد رجاء وإخراج هالة خليل.