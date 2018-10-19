سحب تكريم كلود ليلوش بمهرجان القاهرة خلال ساعات

علم صدى البلد إن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سوف تصدر بيانا صحفيا خلال الساعات المقبلة للإعلان عن سحب تكريم المخرج الفرنسى كلود ليلوش والمعروف بإنحيازه للصهيونية.



وصاحب الإعلان عن تكريم ليلوش موجة غضب كبيرة من قبل عدد كبير من المثقفين والصحفيين المصريين والعرب ما حدا بإدارة المهرجان لإصدار بيان قبل أيام.



وجاء فيه: اجتمعت اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بشكل عاجل، وذلك لدراسة ما أثير في وسائل الإعلام ومن قبل بعض الفنانين والمثقفين حول دعوة المخرج الفرنسي كلود ليلوش لاستلام تكريم عن مجمل أعماله خلال دورة المهرجان الأربعين خلال الشهر المقبل. وقد اطلعت اللجنة على كل ما نُشر خلال الأيام الماضية من تصريحات أدلى بها ليلوش لمطبوعات اسرائيلية خلال تلقيه دكتوراه فخرية من قبل إحدى الجامعات، تمت ترجمتها لعدة لغات، ووجدت اللجنة أن كلها تأتي في نطاق المجاملات المعتادة من الفنانين عند زيارة أي دولة.



ونظرًا لأن أعضاء اللجنة الاستشارية كأفراد، ومهرجان القاهرة كمؤسسة ثقافية وقفت طوال تاريخها مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، فإن اللجنة تدعو الجميع لتزويدها بأي وثيقة تتضمن موقفًا سياسيًا معلنًا لكلود ليلوش ضد القضية الفلسطينية أو حقوق الشعب العربي، سواء كانت تصريحًا سياسيًا، بيانًا قام بالتوقيع عليه، أو أي شكل آخر للتضامن السياسي مع الموقف الإسرائيلي.