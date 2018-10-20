زكريا ناصف: تقرير الفيفا كشف سلبية أداء كوبر مع المنتخب في روسيا

كشف زكريا ناصف، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رقم قياسي سلبي بشكل مرعب للثنائي محمد الشناوي وعصام الحضري، حارسا منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال فعاليات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



وقال زكريا ناصف عبر برنامجه الماتش المذاع عبر فضائية صدى البلد أن محمد الشناوي وعصام الحضري تواجدوا في قائمة أكثر الحراس لمسًا لكرة القدم.



وأضاف:" عصام الحضري لمس الكرة أكثر من 26 مرة في مباراة واحدة وهو رقم مرعب للغاية ويوضح طريقة لعب هيكتور كوبر والتراجع الكبير لمنتخب مصر.



يجدر الاشارة الى ان منتخب مصر خرج من فعاليات الدور الأول بدور المجموعات بكأس العالم بعد الخسارة من اوروجواي وروسيا والسعودية