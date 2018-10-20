رئيس جامعة أسوان: مركز لتدريب أعضاء هيئة التدريس على أحدث نظم القياس والتقويم

أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بأن مركز القياس والتقويم الذي من المقرر إنشاؤها بالجامعة سيؤدي لنشر ثقافة التقويم الحديثة وتطبيق الاختبارات الإلكترونية داخل الجامعة .



جاء ذلك خلال إجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذى عقد بمحافظة الإسكندرية أمس الأول تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.



وأوضح رئيس جامعة أسوان فى تصريحات خاصة بأن إقامة هذا المركز يهدف إلى إنشاء بنوك أسئلة وإجراء إختبارات إلكترونية وتصحيح الكتروني وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على أحدث نظم القياس والتقويم .



وأضاف أحمد غلاب بأن مركز القياس والتقويم بجامعة أسوان سيؤدى أيضًا إلى نشر ثقافة القياس والتقويم الحديثة فى القرن الحادى والعشرين ، كما سيساهم فى تبادل الخبرات بمجال التقويم والاختبارات ، مع إعتماد وتعميم الآليات اللازمة لإكتشاف الطلاب المبدعين ووضع آليات لقياس مهارات الخريجيين ، علاوة على خدمة المجتمع المحلى .