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بنك مصر: حصلنا على المركز الأول كأفضل مسوق تمويلي بالقروض المشتركة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:20 ص
بنك مصر
بنك مصر
حمزة شعيب
قال محمد الاتربي رئيس بنك مصر، إن البنك حصل على المركز الاول للعام الرابع على التوالي، كأفضل مسوق تمويلي بقائمة القروض المشتركة عن الربع الثالث بـ 2018 بتصنيف مؤسسة بلومبرج على مستوى إفريقيا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج " مساء dmc"، الجمعة، أن البنك قام بتمويل عدد من شركات القطاع العام والخاص في عدد من المشروعات والانشطة مثل الكهرباء والعقارات بتمويل يقدر بـ20 مليار جنية.

وتابع الإتربي، أن البنك يمتلك رأس مال قوي وتصنيف بنك مصر أرتفع مؤخرا، وهذا يصب في مصلحة الاقتصاد المصري.
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