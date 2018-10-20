ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد..لأول مرة فى مصر تغيير صمام القلب دون جراحة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حمزة شعيب
روى الدكتور حازم الفيل، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، تفاصيل أول عملية في مصر لتغيير صمام القلب دون جراحة، موضحًا أن العملية اشترك فيها فريق طبي، وعملوا بصورة متكاملة.

وتابع "الفيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين"، أن التقنية كانت معقدة، وأن الفريق الطبي كان على أعلى مستوى، وأن العملية تمت في أقل من ساعة.

وأشار إلى أن الأمور مرت بصورة رائعة، وأن المريضة خرجت من حجرة الأسطرة بكامل وعيها، ودخلت إلى العناية المركزة لمدة يوم واحد للإطمئنان عليها، ثم في حجرة طبيعية، ثم خرجت، وستتمكن من ممارسة أنشطة حياتها الطبيعية بعد أسبوعين فقط.
loading...

ترشيحاتنا

لسعد الجزيري يسجل ثانى أهداف الإسماعيلي أمام بيراميدز.. فيديو

20 صورة من حفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر

قصة عروس دخلت في غيبوبة ثاني أيام شهر عسلها داخل جيم.. صور

رئيس صناعة النواب: منح إيطاليا جائزة العطاء لأبو العينين بمثابة فوز لرجال الصناعة المصريين

إعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية من منصبه

نائب رئيس سيماف: صنعنا 25 ألف عربة قطار للسكك الحديدية.. فيديو

زكريا ناصف: دخول جماهير الأهلي استاد التتش قرار صعب

صحيفة بريطانية تكشف عن علاقة جمال خاشقجي بالأميرة ديانا وترامب

توفيق عكاشة مطالبا بتحويل المعاهد الأزهرية لمدارس: مش هنطلع كلنا شيوخ

أمر ملكي بإعفاء المستشار سعود القحطاني من منصبه

الإسماعيلي يلحق أول خسارة لبيراميدز فى الدورى بهدفين.. فيديو

ترامب يكشف حقيقة استماع وزير خارجيته تسجيلات صوتية خاصة بخاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور

وزير المالية: أنا ابن خفير وأفتخر..صور

لفتة إنسانية من محمد صلاح ولاعبي ليفربول.. صور

فيديو

شاهد..لأول مرة فى مصر تغيير صمام القلب دون جراحة
الطرد والغناء بالهندي.. مواقف محرجة تعرض لها محمد نور
وصفهم بالأًصدقاء وغنى لابنته.. محمد نور يحتفي بأطفاله في معكم
نائب رئيس سيماف: صنعنا 25 ألف عربة قطار للسكك الحديدية.. فيديو
فريق جامعة المنصورة: محاضرة وراء اكتشاف منصوراصورس.. وهذه مواصفاته

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟