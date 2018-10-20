شاهد..لأول مرة فى مصر تغيير صمام القلب دون جراحة

روى الدكتور حازم الفيل، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، تفاصيل أول عملية في مصر لتغيير صمام القلب دون جراحة، موضحًا أن العملية اشترك فيها فريق طبي، وعملوا بصورة متكاملة.



وتابع "الفيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين"، أن التقنية كانت معقدة، وأن الفريق الطبي كان على أعلى مستوى، وأن العملية تمت في أقل من ساعة.



وأشار إلى أن الأمور مرت بصورة رائعة، وأن المريضة خرجت من حجرة الأسطرة بكامل وعيها، ودخلت إلى العناية المركزة لمدة يوم واحد للإطمئنان عليها، ثم في حجرة طبيعية، ثم خرجت، وستتمكن من ممارسة أنشطة حياتها الطبيعية بعد أسبوعين فقط.