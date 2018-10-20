بعد 24 ساعة من إنشائها.. غرفة شكاوى اتحاد العمال تتلقى 5 آلاف شكوى.. الأمين العام: تساعد على تقديم حلول فورية للعمال.. وخبراء ومحامون لسرعة البت في المشاكل قضائيا

الاتحاد العام لعمال مصر ينشئ غرفة وخطا ساخنا لتلقي الشكاوي

وهب الله: تفاعل كبير بعد إعلان إنشاء غرفة عمليات لتلقى شكاوى العاملين

خالد عيش: حل سريع لمشكلات العمال

أعلن اتحاد العمال إنشاء غرفة شكاوى وخط ساخن لتلقي الشكاوى وإيجاد الحلول الفورية لها، والرد عليها من خلال الموقع الرسمي للاتحاد العام، وعن طريق الصفحات الرسمية للاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي.ومنح الاتحاد غرفة الشكاوى كل الصلاحيات في التعامل مع أي مشكلات تصل إليها، حيث شُكلت بمجموعة من المحامين، وبعض موظفي الأمانة العامة، وأن الهدف من الغرفة هو تفعيل جسر التواصل بين العمال واتحاد العمال والـ 27 نقابة عامة.أكد النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن نسبة المشاهدة للموقع الرسمى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعد إعلانه إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى شكاوى العاملين بجميع مواقع العمل بالمحافظات، ارتفع حيث بلغ عدد المشاهدين للإعلان نحو 5000 زائر فى اليوم الأول للإعلان.فى ذات السياق عقدت لجنة المتابعة برئاسة محمد وهب اللـه الأمين العام للاتحاد وبحضور عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام اجتماعا؛ لمتابعة الحدث والتأكيد على سرعة الإعداد والحجز للخط الساخن وإنشاء وحدة متخصصة للمتابعة عن طريق الاتصال المباشر بالنقابات العامة والاتحادات المحلية العمالية بالمحافظات.وقال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال أن الهدف من إنشاء الغرف بكل الاتحادات المحلية لتلقي شكاوى العمال الموجودين في المحافظة، هو أن تنقل الشكاوى المتعثرة إلى الغرفة المركزية باتحاد العمال والتي ستكون في مدخل الاتحاد، مؤكدا أنه حان الوقت للنزول لمواقع العمل بعيدا عن الغرف المغلقة.قال سعيد النقيب رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إنه تم تشكيل غرفة وخط ساخن لتلقي الشكاوى العمالية بالاتحاد العام لعمال مصر.وأكد نائب رئيس الاتحاد في تصريحات لصدي البلد، أن الهدف من الغرفة هو إيجاد الحلول الفورية لمشاكل العمال، مضيفا أنه تم تلقي أكثر من 5 آلاف مشكلة من خلال الموقع الرسمي للاتحاد العام والصفحات الرسمية للاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضح رئيس النقابة العامة، أنه يتم تحويل كل مشكلة على النقابة الخاصة بها لتوافر الخبرة لحلها، مضيفا أنه يتم التحقق من الشكاوى والبلاغات المقدمة عن طريق مجموعة من المحامين وبعض موظفي الأمانة العامة.فيما قال خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن الاتحاد العام لعمال مصر يسعي دائما وأبدا إلي خدمة العمال والعمل على حل مشاكلهم.وأوضح عيش لـ صدي البلد أنه تم إنشاء غرفة وخط ساخن لتلقي شكاوى العمال من خلال الموقع الرسمي للاتحاد العام، والصفحات الرسمية للاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أنه يتم إرسال الشكاوى لكل نقابة على حسب التخصص.وأكد عيش أنه يتم الاستعانة بمجموعة من المحامين وبعض موظفي الأمانة العامة للتحقق من الشكاوى والبلاغات المقدمة، مضيفا أنه لا سبيل للبلاغات الكيدية التي تعوق مسيرة العمال.