ايجوث: فندق الكونتننتال غير مصنف مبنى تراثي وملتزمون بالحفاظ على الواجهة

قال شريف البندارى، رئيس مجلس إدارة شركة إيجوث التابعة للقابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات قطاع الأعمال العام إن فندق الكونتننتال غير مصنف كمبان تراثى فقط الواجهة المطلة على شارع 26 يوليو ذات طابع معمارى مميز وباقى اجزاء الفندق يمثل خطورة داهمة على ارواح المواطنين.



اضاف البندارى لـ "صدى البلد" أن قرار رئيس الوزراء بازالة مبنى الفندق صدر بناء على تقارير هندسية وفنية تؤكد تدهور حالة الفندق الانشائية وضرورة إزالته حفاظا على ممتلكات وأرواح العاملين موضحا أن الصور المنتشرة مؤخرا للفندق قديمة جدا حيث اجرى عليه العديد من التعديلات منذ إنشائه عام 1908.



أشار البندارى، إلى أنه جارى الآن عمليات هدم مبنى الفندق واستلام الوحدات من الشاغرين وتعويض أصحاب المحلات مع الحفاظ على واجهة الفندق التي تم اسنادها الى مكتب استشارى متخصص لصلب الحائط وبناء سقالات التزامنا من شركة "ايجوث" بالحفاظ على الطابع الحضارى .



وأكد البندارى ، أنه من المخطط بعد انتهاء الهدم إنشاء مبنى بنفس النسق الحضارى للمباني القديمة يتضمن مكاتب ادارية و فندق يضم 240 غرفة ، وجراج متعدد الطوابق.