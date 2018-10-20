ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نائب: نحتاج إلى مجموعة من التشريعات للنهوض بقطاع الزراعة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والري، بالبرلمان، إن الحالة التي باتت فيها الزراعة المصرية، يرثي لها، خاصة إذا كنا فى بلد مثل مصر، اعتمادها الكلي يقوم على الزراعة.

وأضاف "تمراز" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن هناك مجموعة من طلبات الإحاطة سيتقدم بها خلال الفترة المقبلة، فيما يخص بعض الأمور المتعلقة بالزراعة، خاصة محصولي القطن والأرز.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن ملف الزراعة يحتاج إلى مجموعة من التشريعات التى من شأنها النهوض بالقطاع.
loading...

ترشيحاتنا

أمر ملكي بإعفاء المستشار سعود القحطاني من منصبه

بعد 4 شهور.. ابن الخفير يعيد هيكلة الضرائب والحسابات الحكومية في المالية

فتاة تتزوج من والد صديقتها المقربة بأمريكا.. صور

زكريا ناصف: تقرير الفيفا كشف سلبية أداء كوبر مع المنتخب في روسيا

السعودية: سنحاسب جميع المتورطين في مقتل خاشقجي

تفاصيل أوامر خادم الحرمين الشرفين بشأن وفاة خاشقجي

أول تعليق من البيت الأبيض على إعلان السعودية وفاة خاشقجي

هجوم ناري من زكريا ناصف على كوبر بسبب تقرير فيفا عن مونديال روسيا

شاهد.. أول صورة من حفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر

العاهل السعودي يأمر بتشكيل لجنة وزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات

فى ذكرى استشهاد أسد الصاعقة.. الرفاعي أذل إسرائيل برأس النمر

زينة عاشور تعود إلى مصر وتتجاهل عمرو دياب.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور

فيديو

نقيب الصيادلة: 5 جنيهات سعر عبوة لبن الأطفال المدعم.. فيديو
شاهد..لأول مرة فى مصر تغيير صمام القلب دون جراحة
الطرد والغناء بالهندي.. مواقف محرجة تعرض لها محمد نور
وصفهم بالأًصدقاء وغنى لابنته.. محمد نور يحتفي بأطفاله في معكم
نائب رئيس سيماف: صنعنا 25 ألف عربة قطار للسكك الحديدية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟