نائب: نحتاج إلى مجموعة من التشريعات للنهوض بقطاع الزراعة

قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والري، بالبرلمان، إن الحالة التي باتت فيها الزراعة المصرية، يرثي لها، خاصة إذا كنا فى بلد مثل مصر، اعتمادها الكلي يقوم على الزراعة.



وأضاف "تمراز" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن هناك مجموعة من طلبات الإحاطة سيتقدم بها خلال الفترة المقبلة، فيما يخص بعض الأمور المتعلقة بالزراعة، خاصة محصولي القطن والأرز.



وأكد عضو مجلس النواب، على أن ملف الزراعة يحتاج إلى مجموعة من التشريعات التى من شأنها النهوض بالقطاع.