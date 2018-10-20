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محافظات

6 عروض متنوعة ضمن احتفالات أسوان بمهرجان تعامد الشمس.. صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:30 ص
6 عروض متنوعة ضمن
6 عروض متنوعة ضمن احتفالات أسوان بمهرجان تعامد الشمس..صور
شاذلى عبد الفتاح
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من العروض الفنية ضمن إحتفالات ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى فى ذكرى مولده والتى تقام فى الفترة من 17 الى 22 اكتوبر الجاري في 6 مواقع ثقافية التي تشمل قصر ثقافة أسوان، وقصر ثقافة حسن فخر الدين، وقصر ثقافة كوم أمبو، وقصر ثقافة السباعية ، ومكتبة الطفل والشباب بدراو، وجمعية منشية النوبة. 

وشاركت فى العروض 6 فرق فنون شعبية هى فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة مدحت محرم والتى قدمت عدد من التابلوهات المستوحاة من البيئة النوبية مثل " الإراجيد ، النجرشاد، التاتا، الكف، السوق، الفرح النوبى"، كما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة أحمد عبد الرازق " الفرح الأقصرى ويضم التحطيب، الزفة، الكف، الفرلاحى، النزاوى، غزل الصعيد".

فيما قدمت فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية بقيادة محمد عبد الله فقرات "الخزام ، التنورة ، فاصل غنائى ، المقرونة ، البادية ، حق عرب ،فاصل غنائى من تراث الواحات ، كما قدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة مصطفى أمين رقصات العصايا ، التنورة ، التحميلة ، الحجالة ، وقدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية فقرات "عمار يا إسكندرية ، الإسكندرانية ،الحصان ، الصيادين ، حلاوة شمسنا ، الزفة الاسكندراني .

بينما فرقة التنورة التراثية قدمت فقرات الصوفى، فاصل صعيدى، الاستعراضي" وشهد هذه العروض الفنية كل من سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد ومحمد إدريس مدير عام ثقافة أسوان، ونجوى أحمد سيد مدير قصر ثقافة أسوان، وصالح فتحى مدير عام المهرجانات ، والدكتور عبد المنصف رشوان عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية. 

جدير بالذكر أنه ستقام عروض فنية بعدد من الأماكن السياحية صباح اليوم السبت وتشمل "متحف النيل ، وجزيرة النباتات ، ومتحف النوبة " حيث تقام الفعاليات تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة بقصور الثقافة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.
6 عروض متنوعة ضمن احتفالات أسوان بمهرجان تعامد الشمس.. صور
6 عروض متنوعة ضمن احتفالات أسوان بمهرجان تعامد الشمس.. صور
6 عروض متنوعة ضمن احتفالات أسوان بمهرجان تعامد الشمس.. صور
6 عروض متنوعة ضمن احتفالات أسوان بمهرجان تعامد الشمس.. صور
6 عروض متنوعة ضمن احتفالات أسوان بمهرجان تعامد الشمس.. صور
6 عروض متنوعة ضمن احتفالات أسوان بمهرجان تعامد الشمس.. صور
6 عروض متنوعة ضمن احتفالات أسوان بمهرجان تعامد الشمس.. صور
6 عروض متنوعة ضمن احتفالات أسوان بمهرجان تعامد الشمس.. صور
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