أمسية فلكية بمتحف النيل الوثائقي مساء اليوم

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية اليوم السبت أمسية فلكية بمتحف النيل الوثائقى بمدينة أسوان وذلك بالتعاون مع الجمعية العلمية للفلك والفضاء .



ومن المقرر أن تقام الأمسية على هامش إحتفالات محافظة أسوان ظاهرة تعامد الشمس على معبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية ، وأيضًا فى إطار الإحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي الفلكي، وضمن أنشطة نقطة الإتصال للإتحاد الدولى بمصر.



وتتضمن الأمسية تنظيم محاضرة تعريفية عن المعهد وعلم الفلك ، يعقبها تقديم أمسية لرصد أهم الأجرام السماوية باستخدام التلسكوبات ، وتعريف الجمهور بكيفية قراءة خريطة السماء وتحديد إتجاه الشمال بإستخدام المجموعات النجمية .