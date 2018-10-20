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محافظات

أمسية فلكية بمتحف النيل الوثائقي مساء اليوم

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
أمسية فلكية بمتحف
أمسية فلكية بمتحف النيل الوثائقي مساء اليوم
شاذلى عبد الفتاح
ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية اليوم السبت أمسية فلكية بمتحف النيل الوثائقى بمدينة أسوان وذلك بالتعاون مع الجمعية العلمية للفلك والفضاء .

ومن المقرر أن تقام الأمسية على هامش إحتفالات محافظة أسوان ظاهرة تعامد الشمس على معبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية ، وأيضًا فى إطار الإحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي الفلكي، وضمن أنشطة نقطة الإتصال للإتحاد الدولى بمصر.

وتتضمن الأمسية تنظيم محاضرة تعريفية عن المعهد وعلم الفلك ، يعقبها تقديم أمسية لرصد أهم الأجرام السماوية باستخدام التلسكوبات ، وتعريف الجمهور بكيفية قراءة خريطة السماء وتحديد إتجاه الشمال بإستخدام المجموعات النجمية .
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