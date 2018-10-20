ننشر عدد زيجات سمية الخشاب في عيد ميلادها

تحتفل اليوم الفنانة سمية الخشاب بعيد ميلادها الـــ 52 حيث إنها من مواليد عام 1966، واستطاعت أن تجمع بين موهبة التمثيل والغناء فى آن واحد .





حيث أنهت دراستها فى جامعة الاسكندرية كلية تجارة ، بالتزامن مع دراستها للموسيقى في معهد الكونسرفتوار بالإسكندرية , وقد بدأ تألقها الفنى من خلال مسلسل "عائلة الحاج متولى مع الفنان نور الشريف ، ثم تالقت سينمائيًا من خلال عدد من الأفلام التى قدمتها مع المخرج خالد يوسف بعد تعاونهما فى فيلم " خيانة مشروعة ".



