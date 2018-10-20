ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ننشر عدد زيجات سمية الخشاب في عيد ميلادها

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:40 م
صدى البلد
أحمد البهى
تحتفل اليوم الفنانة سمية الخشاب بعيد ميلادها الـــ 52 حيث إنها من مواليد عام 1966، واستطاعت أن تجمع بين موهبة التمثيل والغناء فى آن واحد . 

حيث أنهت دراستها فى جامعة الاسكندرية كلية تجارة ، بالتزامن مع دراستها للموسيقى في معهد الكونسرفتوار بالإسكندرية , وقد بدأ تألقها الفنى من خلال مسلسل "عائلة الحاج متولى مع الفنان نور الشريف ، ثم تالقت سينمائيًا من خلال عدد من الأفلام التى قدمتها مع المخرج خالد يوسف بعد تعاونهما فى فيلم " خيانة مشروعة ".

وكشفت " الخشاب " خلال أحد اللقاءات عن عدد زيجاتها ، حيث أكدت أنها تزوجت 4 مرات آخرها من الفنان أحمد سعد ومازال الزواج مستمرًا حتى الآن .
loading...

ترشيحاتنا

صحفي إسرائيلي يؤذن في مسجد.. ويحذر من انتشار الإسلام ..فيديو

صدمة للجهاز الفني بالأهلي.. إصابة فتحي وفحص طبي لتحديد موقفه من رحلة الجزائر

20 لاعبا فى قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة وفاق سطيف بنصف نهائي أفريقيا

بث مباشر للقمة النارية بين تشيلسي ومانشيستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

3 إجراءات اتخذتها السعودية لكشف ملابسات قضية جمال خاشقجى

مباراة الـ100 دقيقة.. تشيلسي يتعادل بصعوبة مع مانشستر يونايتد ..فيديو

أرقام قياسية حققها لاعبو مانشستر يونايتد وتشيلسي خلال مواجهة الـ 100 دقيقة

زيادة رأس مال بنك ناصر الاجتماعي إلى 2.5 مليار جنيه .. صور

العراق يتراجع عن نقل ملكية شركات النفط الحكومية

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

مى حلمى تكشف عن أغنية حفل زفافها من محمد رشاد .. فيديو

أوكرانيا تطلق سراح قاتل بسبب عدم وجود مكان له بالسجون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة لـ نانسي عجرم خلال إحيائها حفلا في باريس.. صور

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

فيديو

مى حلمى تكشف عن أغنية حفل زفافها من محمد رشاد .. فيديو
أحمد فؤاد سليم: كنت حكمدارا في الجيش أثناء حرب أكتوبر.. فيديو
بدرة: زيادة الاستثمار 24% على عام 2017.. فيديو
الزراعة تكشف تفاصيل جديدة عن إستراتيجية تطوير الثروة السمكية
عميد معهد القلب لـ الفتيات المدخنات: حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟