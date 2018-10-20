طرح أسماك البلطي بـ 12 جنيها للكيلو في الغردقة

طرح مشروع الثروة السمكية بمحافظة البحر الأحمر، الجمعة، أسماكا من أنواع البلطي وسمك القلقار، بأسعار مخفضة للمواطنين بمدينة الغردقة، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بميدان الدهار أمام سوق الخضار، حيث يتم بيع كليو البلطي بسعر 12 جنيهًا، وسعر كيلو القلقار 18 جنيها.



وأكد أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تهدف إلى خدمة المواطنين بكافة مدنها، موضحا أن الهدف من توفير المواد الغذائية والأسماك بأسعار مخفضة، هو خدمة المواطنين، والتخفيف عن كاهلهم ومحاربة الغلاء، وجشع بعض التجار.



