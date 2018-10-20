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حوادث

ضبط عاطل وحارس عقار يديران فيلا للأعمال المنافية للآداب بالغردقة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:08 ص
ضبط عاطل وحارس عقار
ضبط عاطل وحارس عقار يديران فيلا في الأعمال المنافية للآداب
إبراهيم جادالله
تمكن ضباط مباحث الآداب بالبحر الأحمر، من ضبط عاطل وحارس عقار يديران فيلا في الأعمال المنافية للآداب بمنطقة مبارك 7 بالغردقة مقابل أجر مادي 600 جنيه.

تلقى العميد مدحت منتصر، مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر، إخطارًا من العميد عبدالله عباس، رئيس قسم مكافحة الآداب بمديرية الأمن، بتمكن المقدم محمود الغرباوي، وكيل القسم، يعاونه الرائدان خالد متولي، ومحمد حسام، معاونا المباحث، من ضبط "ع. أ"، 57 عاما، عاطل" مستأجر فيلا مفروشة بمنطقة مبارك 7 بالغردقة، وحارس عقار سبق اتهامه في قضية تسول، لاتهامهما باستقطاب النسوة الساقطات والرجال لتسهيل ممارسة الدعارة السرية بالفيلا المذكورة نظير مبالغ مادية، وذلك عقب تقنين الإجراءات.

وتم ضبط سيدتين وعاطلين أثناء تواجدهم داخل الفيلا، واعترفوا بممارستهم الأعمال المنافية للآداب داخل الفيلا مقابل أجر مادي قدره 600 جنيه.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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