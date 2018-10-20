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وصول بعثة المصري لمطار القاهرة للسفر إلى الكونغو لمباراة الإياب مع فيتا كلوب

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:52 ص
وصول بعثة المصري
وصول بعثة المصري لمطار القاهرة للسفر إلى الكونغو
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي بعثة الفريق الأول للنادي المصري استعداد للسفر فجر اليوم إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا.

ومن المنتظر استقبال السفير المصري لبعثة المصري لدى وصولها إلى الكونغو بقيادة العميد حسام حسن.

كان الكابتن وليد بدر المدير الإداري سبق الفريق للترتيب للإقامة وملاعب التدريب والتي يستغلها الفريق المصري لحين مباراة الإياب في الكونفدرالية مع فريق فيتا كلوب.
وصول بعثة المصري لمطار القاهرة للسفر إلى الكونغو لمباراة الإياب مع فيتا كلوب
وصول بعثة المصري لمطار القاهرة للسفر إلى الكونغو لمباراة الإياب مع فيتا كلوب
وصول بعثة المصري لمطار القاهرة للسفر إلى الكونغو لمباراة الإياب مع فيتا كلوب
وصول بعثة المصري لمطار القاهرة للسفر إلى الكونغو لمباراة الإياب مع فيتا كلوب
وصول بعثة المصري لمطار القاهرة للسفر إلى الكونغو لمباراة الإياب مع فيتا كلوب
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