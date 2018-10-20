تشديد الرقابة على المزارع والمحلات لمنع تداول الطيور الحية بمطروح

وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بتشديد الرقابة على الأكمنة ومنع دخول دواجن من خارج المحافظة منعًا لدخول دواجن مصابة بأى أوبئة خاصة مع فائض الإنتاج ووجود إكتفاء ذاتى بالمحافظة .



كما وجه محافظ مطروح بدراسة إنشاء مجزرين للدواجن بنطاق المحافظة الشرقى والغربى بالتنسيق مع وزارة الزراعة ،مع حصر ومراجعة كافة مزارع الدواجن ومراقبة محلات بيع الدواجن بالمحافظة وتراخيصها ودراسة مدى تقنين أوضاعها .



وأشار إلى أهمية مراجعة كافة الجهات المعنية خاصة رؤساء المدن والطب البيطرى والزراعة والتموين لإجراءات تنظيم وتداول وبيع الطيور بالمحافظة وفقا للقانون 70 لسنة 2009.



وشدد على ضرورة إلتزام كافة الجهات بالإجراءات الوقائية وضرورة توفير الامصال اللازمة وتكثيف أعمال النظافة والإجراءات الصحية للتخلص من مخلفات الطيور بطرق آمنة.