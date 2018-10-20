ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تشديد الرقابة على المزارع والمحلات لمنع تداول الطيور الحية بمطروح

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
تشديد الرقابة على
تشديد الرقابة على المزارع والمحلات لمنع تداول الطيور الحية
ايمن محمود
وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بتشديد الرقابة على الأكمنة ومنع دخول دواجن من خارج المحافظة منعًا لدخول دواجن مصابة بأى أوبئة خاصة مع فائض الإنتاج ووجود إكتفاء ذاتى بالمحافظة .

كما وجه محافظ مطروح بدراسة إنشاء مجزرين للدواجن بنطاق المحافظة الشرقى والغربى بالتنسيق مع وزارة الزراعة ،مع حصر ومراجعة كافة مزارع الدواجن ومراقبة محلات بيع الدواجن بالمحافظة وتراخيصها ودراسة مدى تقنين أوضاعها .

وأشار إلى أهمية مراجعة كافة الجهات المعنية خاصة رؤساء المدن والطب البيطرى والزراعة والتموين لإجراءات تنظيم وتداول وبيع الطيور بالمحافظة وفقا للقانون 70 لسنة 2009.

وشدد على ضرورة إلتزام كافة الجهات بالإجراءات الوقائية وضرورة توفير الامصال اللازمة وتكثيف أعمال النظافة والإجراءات الصحية للتخلص من مخلفات الطيور بطرق آمنة.
loading...

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة ينفعل على فريق الإعداد بسبب السندوتشات

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

السيطرة على حريق كنيسة العذراء بعين شمس وبدء عمليات التبريد.. صور

حلا شيحة: لا شيء يهزم العائلة

حبس 11 شخصا لتنقيبهم عن الآثار بمدينة الفسطاط

حريق هائل بكنيسة العذراء درياس بزهراء عين شمس.. فيديو وصور

الإفتاء: موت مريض السكر يدخله فى قائمة الشهداء.. فيديو

السعودية: نشكر تركيا وأردوغان على جهودهما في قضية خاشقجي

هجوم ناري من زكريا ناصف على كوبر بسبب تقرير فيفا عن مونديال روسيا

أردوغان يتصل هاتفيا بالملك سلمان لبحث قضية خاشقجي

زكريا ناصف: اتحاد الكرة يواجه أزمة كبيرة قبل الانتخابات التكميلية

تفاصيل أوامر خادم الحرمين الشرفين بشأن وفاة خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

فيديو

طريقة عمل عيش الطاسة مع هالة فهمي
نقيب الصيادلة: 5 جنيهات سعر عبوة لبن الأطفال المدعم.. فيديو
شاهد..لأول مرة فى مصر تغيير صمام القلب دون جراحة
الطرد والغناء بالهندي.. مواقف محرجة تعرض لها محمد نور
وصفهم بالأًصدقاء وغنى لابنته.. محمد نور يحتفي بأطفاله في معكم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟