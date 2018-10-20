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فن

تفاصيل الدورة السادسة من مهرجان شنيت للأفلام القصيرة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:50 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تنطلق فعاليات النسخة السادسة من مهرجان شنيت للأفلام القصيرة، بدءًا من يوم 18 حتى 21 أكتوبر الحالي، ويسلط المهرجان الضوء على أبرز الأفلام القصيرة التي أنتجها العالم في 2018.

ومن المقرر ان تقام فعاليات المهرجان في زاوية بوسط البلد، وسيما في جاردن سيتي، حيث يضم المهرجان 60 فيلمًا دوليًا تنقسم إلى مجموعات، وهيSilent Pink وHeavy Orange وHot Grey وNeon Black وDark White وSunny BlueوBright Brown وMidnight Yellow.

يضم المهرجان قسم “صنع في مصر” الذي يعرض 8 أفلام مصرية ، ومن المقرر ان تكون أفلام المهرجان مترجمة.

وسوف تنعقد عدد من الندوات على هامش المهرجان ، يتحدث فيها مجموعة من أبرز صنّاع السينما عن الأفلام القصيرة.
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