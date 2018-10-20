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دراسة: أمراض خطيرة تصاحب مرض الزهايمر.. لن تتوقعها

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:03 ص
دراسة: أمراض خطيرة
دراسة: أمراض خطيرة تصاحب مرض الزهايمر.. لن تتوقعها
آية التيجي
كشف الباحثون ان جينات الزهايمر والمعروفة بأسم ApoE4 ، الذي ثبت أنه يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، ولكن تم اكتشافها أيضًا بأنها موجودة لدى الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض تنفسية عصبية فقط، وإنما هي تزيد من خطر حدوث التهاب مزمن في أنحاء الجسم.

تشير دراسة نشرها اليوم علماء الأعصاب في كلية الطب بجامعة بوسطن إلى نظرية، ان الجين المسؤول عن الإصابة بمرض الزهايمر يمكن ان يزيد من ارتفاع ضغط الدم والسكري والالتهاب الرئوي التهابات المسالك البولية.

ويعتقد الباحثون أن الوقاية من الالتهاب يمكن أن تقلل من معدل الإصابة بالأمراض التي تتسلق مع تعداد السكان.

ويقول الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها توفر سببا آخر لعلاج الالتهاب باعتباره مصدر قلق بالغ بالنسبة لصحتنا، والذي يمكنه ان يقينا من أمراض القلب ، التي تعد أكبر قاتل في الولايات المتحدة والعالم.

"بما أن العديد من كبار السن يعانون من التهاب مزمن منخفض الدرجة بعد معاناتهم من أمراض شائعة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والالتهاب الرئوي والتهاب المسالك البولية ، أو بعد إجراء العمليات الجراحية ، فإن علاج التهابات الجهازية المزمنة في حاملي ApoE4 يمكن أن يكون فعالًا في الوقاية من الخرف الزهايمر".

ويعتقد كيو الأستاذ المساعد في الطب النفسي والصيدلة والعلاجات التجريبية، أن فحص ومعالجة الالتهابات المزمنة، مع اتباع نظام غذائي وممارسة التمارين الرياضية وربما حتى تناول الأدوية، قد يكون الشيء الذي يحدد ما إذا كان الشخص يعاني من المرض أم لا، ومن الواضح أن علم الوراثة Daقد يلعب دورًا عندما يتعلق الأمر ببعض الأمراض الالتهابية مثل السمنة والسكري.
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