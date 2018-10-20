الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

شهد الحفل الجماهيري الذي احيته النجمة اللبنانية إليسا داخل جامعة الدلتا بجمصه الاحتفال بعيد ميلادها وتكريمها من قبل إدارة الجامعة والمنظمين وسط صيحات وهتافات الإعجاب التي أطلقها الآلاف من الطلاب من مختلف الكليات.



حضرت إليسا بصحبة مدير أعمالها أمين ابي ياغي وكان في استقبالهما منظم الحفل المنتج وليد منصور ثم صعدت على خشبة المسرح مرتدية سواريه أسود مرددة اغنية "وحشتوني" وسط هتافات وصيحات الاستقبال الحار.



وقدمت عدد كبير من أغانيها الرومانسية الشهيرة التي تألقت بها طوال مشوارها علي مدي قرابة الساعتين .

