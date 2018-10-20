ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:56 ص
بالصور .. الإحتفال
بالصور .. الإحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الألاف
محمد صبحى
شهد الحفل الجماهيري الذي احيته النجمة اللبنانية إليسا داخل جامعة الدلتا بجمصه الاحتفال بعيد ميلادها وتكريمها من قبل إدارة الجامعة والمنظمين وسط صيحات وهتافات الإعجاب التي أطلقها الآلاف من الطلاب من مختلف الكليات.

حضرت إليسا بصحبة مدير أعمالها أمين ابي ياغي وكان في استقبالهما منظم الحفل المنتج وليد منصور ثم صعدت على خشبة المسرح مرتدية سواريه أسود مرددة اغنية "وحشتوني" وسط هتافات وصيحات الاستقبال الحار.

وقدمت عدد كبير من أغانيها الرومانسية الشهيرة التي تألقت بها طوال مشوارها علي مدي قرابة الساعتين .
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور
loading...

ترشيحاتنا

فان دايك مدافعا عن محمد صلاح: يحقق نفس أرقامه في العام الماضي

العاهل السعودي يأمر بتشكيل لجنة وزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات

مصدر سعودي: قتلة خاشقجي حاولوا التكتم على جريمتهم

توفيق عكاشة يهاجم محمد رمضان: الأسطورة علم الشباب الصياعة.. فيديو

ترامب يعلن موعد كشف غموض قضية خاشقجي

وزير المالية: أنا ابن خفير وأفتخر..صور

أول تعليق من سعود القحطاني بعد عزله على خلفية مقتل خاشقجي

منذ متى بدأت علاقة دينا الشربيني بـ عمرو دياب

نقيب الصيادلة: 5 جنيهات سعر عبوة لبن الأطفال المدعم.. فيديو

حريق هائل بكنيسة العذراء درياس بزهراء عين شمس.. فيديو وصور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور

فيديو

نقيب الصيادلة: 5 جنيهات سعر عبوة لبن الأطفال المدعم.. فيديو
شاهد..لأول مرة فى مصر تغيير صمام القلب دون جراحة
الطرد والغناء بالهندي.. مواقف محرجة تعرض لها محمد نور
وصفهم بالأًصدقاء وغنى لابنته.. محمد نور يحتفي بأطفاله في معكم
نائب رئيس سيماف: صنعنا 25 ألف عربة قطار للسكك الحديدية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟