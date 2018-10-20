بحبك باستمرار .. رقم 3 على اليوتيوب

حققت الحلقة الخامسة والأخيرة من حكاية "بحبك باستمرار "، ضمن مجموعة حلقات الموسم الثاني للمسلسل الشهير "نصيبي وقسمتك" ما يزيد عن 300 ألف مشاهدة خلال 3 أيام على موقع "يوتيوب".



ودخلت حكاية "بحبك باستمرار "، في قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر، واحتلت المركز الـ3 من أصل 50, وتعد هذه الحلقة ليست الأولى التى تدخل من الحكاية ذاتها قائمة الأعلى مشاهدة.



جدير بالذكر أن حكاية "بحبك باستمرار"، من بطولة نجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى ، وتأليف عمرو محمود ياسين، وتدور أحداثها فى إطار اجتماعى تشويقى .