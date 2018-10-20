فى ذكرى وفاتها .. مادة سامة أنهت حلم نعيمة الصغير فى الغناء

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة نعيمة الصغير ، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات فى السينما المصرية ، اللاتى استطعن تقديم أدوار الشر .



ولدت نعيمة الصغير عام 1931، بمدينة الإسكندرية، ولقبت بـ"نعيمة الصغير" نسبة إلى زوجها في ذلك الوقت، المطرب الشعبي محمد الصغير، وقد عملت " الصغير " مونولوجست من خلال مشاركتها في فرقة إبراهيم حمودة وفي فرقة إسماعيل يس، وكان أول دور سينمائي قدمته "مطربة" في فيلم "اليتيمتان" عام 1948 ، حيث كانت تحلم ان تكون مطربة ,، وسعت إلى تحقيق ذلك خاصة مع عذوبة صوتها.



وقامت احدى زميلاتها بعمل مكيدة بها ، حيث وضعت له مادة سامة فى أحدى المشروبات ، وهو ما جعلها تصاب بمرض خطير في أحبالها الصوتية أفقدها قدرتها على الغناء.