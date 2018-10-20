فى ذكرى وفاتها .. مادة سامة أنهت حلم نعيمة الصغير فى الغناء

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة نعيمة الصغير ، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات فى السينما المصرية ، اللاتى استطعن تقديم أدوار الشر .
ولدت نعيمة الصغير عام 1931، بمدينة الإسكندرية، ولقبت بـ"نعيمة الصغير" نسبة إلى زوجها في ذلك الوقت، المطرب الشعبي محمد الصغير، وقد عملت " الصغير " مونولوجست من خلال مشاركتها في فرقة إبراهيم حمودة وفي فرقة إسماعيل يس، وكان أول دور سينمائي قدمته "مطربة" في فيلم "اليتيمتان" عام 1948 ، حيث كانت تحلم ان تكون مطربة ,، وسعت إلى تحقيق ذلك خاصة مع عذوبة صوتها.
وقامت احدى زميلاتها بعمل مكيدة بها ، حيث وضعت له مادة سامة فى أحدى المشروبات ، وهو ما جعلها تصاب بمرض خطير في أحبالها الصوتية أفقدها قدرتها على الغناء.
ولدت نعيمة الصغير عام 1931، بمدينة الإسكندرية، ولقبت بـ"نعيمة الصغير" نسبة إلى زوجها في ذلك الوقت، المطرب الشعبي محمد الصغير، وقد عملت " الصغير " مونولوجست من خلال مشاركتها في فرقة إبراهيم حمودة وفي فرقة إسماعيل يس، وكان أول دور سينمائي قدمته "مطربة" في فيلم "اليتيمتان" عام 1948 ، حيث كانت تحلم ان تكون مطربة ,، وسعت إلى تحقيق ذلك خاصة مع عذوبة صوتها.
وقامت احدى زميلاتها بعمل مكيدة بها ، حيث وضعت له مادة سامة فى أحدى المشروبات ، وهو ما جعلها تصاب بمرض خطير في أحبالها الصوتية أفقدها قدرتها على الغناء.