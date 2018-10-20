تسويق البحر الأسود لـ 23 دولة

بعد النجاح الذى حققه مسلسل " البحر الأسود " في تركيا ، استطاعت الشركة المنتجة للعمل تسويقه إلى 23 دولة حول العالم.



العمل تم بيعه الى عدد كبير من التلفزيونات العالمية وعلى رأس هولاء الدولة اليونان ، اسبانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، كولومبيا، صربيا ، المكسيك، تشيلي.



يذكر ان مسلسل البحر الأسود تدور أحداثه فى إطار إجتماعى ، وتم تقديم الجزء الأول منه العام الماضى ، ويتم عرض الجزء الثانى منه حاليًا فى تركيا.