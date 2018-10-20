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فن

تسويق البحر الأسود لـ 23 دولة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
بعد النجاح الذى حققه مسلسل " البحر الأسود " في تركيا ، استطاعت الشركة المنتجة للعمل تسويقه إلى 23 دولة حول العالم.

العمل تم بيعه الى عدد كبير من التلفزيونات العالمية وعلى رأس هولاء الدولة اليونان ، اسبانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، كولومبيا، صربيا ، المكسيك، تشيلي.

يذكر ان مسلسل البحر الأسود تدور أحداثه فى إطار إجتماعى ، وتم تقديم الجزء الأول منه العام الماضى ، ويتم عرض الجزء الثانى منه حاليًا فى تركيا.
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