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حوادث

حريق هائل بكنيسة العذراء درياس بزهراء عين شمس.. فيديو وصور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:20 ص
حريق هائل بكنيسة
حريق هائل بكنيسة العذراء درياس بزهراء عين شمس


شب حريق منذ قليل أعلي كنيسة العذراء درياس بمنطقة زهراء عين شمس.

وسنوافيكم بالتفاصيل ...
حريق هائل بكنيسة العذراء درياس بزهراء عين شمس.. فيديو وصور
حريق هائل بكنيسة العذراء درياس بزهراء عين شمس.. فيديو وصور
حريق هائل بكنيسة العذراء درياس بزهراء عين شمس.. فيديو وصور
حريق هائل بكنيسة العذراء درياس بزهراء عين شمس.. فيديو وصور
حريق هائل بكنيسة العذراء درياس بزهراء عين شمس.. فيديو وصور
حريق هائل بكنيسة العذراء درياس بزهراء عين شمس.. فيديو وصور
حريق هائل بكنيسة العذراء درياس بزهراء عين شمس.. فيديو وصور
حريق هائل بكنيسة العذراء درياس بزهراء عين شمس.. فيديو وصور
حريق هائل بكنيسة العذراء درياس بزهراء عين شمس.. فيديو وصور
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