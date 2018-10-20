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السبت 20 أكتوبر 2018 - 49 : 01 ص
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ديني
سيارات
مقالات
ثقافة
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صور
ساحة رأي
برلمان
ملفات
السعودية: نشكر تركيا وأردوغان على جهودهما في قضية خاشقجي
السيطرة على حريق كنيسة العذراء بعين شمس وبدء عمليات التبريد.. صور
أول تعليق من البيت الأبيض على إعلان السعودية وفاة خاشقجي
تفاصيل أوامر خادم الحرمين الشرفين بشأن وفاة خاشقجي
حريق هائل بكنيسة العذراء درياس بزهراء عين شمس.. فيديو وصور
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حوادث
حريق هائل بكنيسة العذراء درياس بزهراء عين شمس.. فيديو وصور
السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:20 ص
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حريق هائل بكنيسة العذراء درياس بزهراء عين شمس
شب حريق منذ قليل أعلي كنيسة العذراء درياس بمنطقة زهراء عين شمس.
وسنوافيكم بالتفاصيل ...
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