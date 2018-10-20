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محافظات

الشيخ التهامي يشعل حلقات ذكر مولد السيد البدوي بطنطا.. صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:53 ص
الشيخ التهامي يشعل
الشيخ التهامي يشعل حلقات ذكر مولد السيد البدوي بطنطا..صور
احمد علي
دخل عشرات الآلاف من مريدي ومتصوفي وزوار مولد السيد البدوي بمدينة طنطا في نوبات من التمايل والتراقص تزامنا مع اناشيد وابتهالات ومديح الشيخ ياسين التهامي ونجله الأصغر محمد ياسين التهامي بساحة الاحمدية وسط مشاركة الآلاف من المتصوفين.

وردد المشاركون في حفل الليلة الختامية هتافات "وداعا يا شيخ العرب..يا حبيبنا يا رسول الله.. مدد "

في المقابل أصدر اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية توجيهاته الي مساعديه بضرورة رفع درجة الاستنفار الأمني لتأمين خروج آل التهامي من بين آلاف المريدين الذين أعلنوا انتقالهم إلى مدينة دسوق بكفر الشيخ للمشاركة في فعاليات أسبوع مولد سيدي ابراهيم الدسوقي.
الشيخ التهامي يشعل حلقات ذكر مولد السيد البدوي بطنطا.. صور
الشيخ التهامي يشعل حلقات ذكر مولد السيد البدوي بطنطا.. صور
الشيخ التهامي يشعل حلقات ذكر مولد السيد البدوي بطنطا.. صور
الشيخ التهامي يشعل حلقات ذكر مولد السيد البدوي بطنطا.. صور
الشيخ التهامي يشعل حلقات ذكر مولد السيد البدوي بطنطا.. صور
الشيخ التهامي يشعل حلقات ذكر مولد السيد البدوي بطنطا.. صور
الشيخ التهامي يشعل حلقات ذكر مولد السيد البدوي بطنطا.. صور
الشيخ التهامي يشعل حلقات ذكر مولد السيد البدوي بطنطا.. صور
الشيخ التهامي يشعل حلقات ذكر مولد السيد البدوي بطنطا.. صور
الشيخ التهامي يشعل حلقات ذكر مولد السيد البدوي بطنطا.. صور
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