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أخبار العالم

أول تعليق من البيت الأبيض على إعلان السعودية وفاة خاشقجي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قال البيت الأبيض في بيان عاجل له منذ قليل إن الولايات المتحدة تابعت بيان المملكة العربية السعودية بشأن التحقيقات الأولية في قضية الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت قناة "العربية" عن بيان البيت الأبيض قوله: تابعنا بيان السعودية بشأن النتائج الأولية للتحقيقات في قضية خاشقجي، وسنواصل متابعة التحقيقات على المستوى الدولي".

وأضاف البيان: "ندعو لتحقيق العدالة بشكل سريع وشفاف في مقتل خاشقجي".
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