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مرأة

أضرار استخدام الفحم لتبييض الأسنان

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:04 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يلجأ الكثيرون من الأشخاص إلى استخدام الفحم لتنظيف الأسنان ولكن يتخوف البعض من ذلك لخطورة الفحم على صحة الإنسان ،هناك جدل كبير بين الأطباء فى أستخدامه تؤكد الدراسات الحديثة على فائدة استخدام معجون فحم الأسنان فى تنظيفها ولكن حذرت الجمعية الأمريكية لطب الأسنان من استخدامه لإضراره بطبقة مينا الأسنان .

ففى إطار هذا الجدل أكدت دكتورة هبة محمد الشريف "طبيبة أسنان " على أضرار استخدام فحم تبييض الأسنان وهي تتمثل فيما يلى :

- الفحم والمواد الكربونية تفتح المجال للإصابة بسرطان الفم.
- تزيل جزا من طبقة المينا لأنها خشنة جدا، ويؤدي هذا إلى تشوه الابتسامة.
- موت عصب السن، وإلتهاب اللثة .
- حساسية الأسنان .
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