وصفة سحرية تخصك من الإمساك والوزن الزائد

بسبب إقبال الكثير من الأشخاص على تناول الوجبات السريعة وعدم تناول الخضروات والفواكة يتعرضن لحالات إمساك شديدة فإذا كنت من ضمن هؤلاء أليك أفضل وصفة طبيعية تخلصك من الإمساك .



قدم موقع healthy وصفة مجربة وفعالة لتخفيف الإمساك والوزن معا ،من المكونات الطبيعية والصحية التي يمكن أن تساعدك على فقدان الدهون الزائدة في منطقة البطن وفقدان الوزن، ويمكن أيضًا أن تمنع الإمساك.



وصفة الزنجبيل لتخفيف الوزن:



مكونات:

1 ملعقة صغيرة من الليمون الطازج 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل العضوي

1 ملعقة صغيرة من القرفة العضوية

قرصة من البقدونس العضوي



الطريقة:

1. إعداد هذا الخليط 1 ساعة قبل النوم.

2. خلط جميع المكونات.

3. تستهلك على الفور.



طرق أخرى لإنقاص الوزن بفعالية مع الزنجبيل:

1. وتشمل الزنجبيل في الأطباق الخاصة بك لتسريع عملية فقدان الوزن.

2. شرب شاي الزنجبيل على الأقل مرتين في اليوم. هذا سوف يحسن عملية الهضم لديك لمحاربة السمنة.