فى عيد ميلاده.. 9 معلومات عن محمد فوزى

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان محمد فوزى، حيث يعد واحدا من أبرز أهم الموسيقيين فى الوطن العربى، وقد ترك العديد من الأعمال الفنية الهامة، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات:
1- اسمه بالكامل محمد فوزي عبد العال الحو، من مواليد محافظة الغربية.
2- هو الابن رقم 21، وشقيقته هى الفنانة هدى سلطان وكان رافضا دخولها مجال الفن.
3- بدأ حياته الفنية فى فرقة بديعة مصابني ثم فرقة فاطمة رشدي ثم الفرقة القومية للمسرح.
4- أسس شركة مصرفون لإنتاج الإسطوانات، وأنتجت عددا من الأعمال لكبار المطربين مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.
5- دخل فى حالة من الاكتئاب بعد تأميم الشركة، حيث تم تعيينه مديرًا لها بمرتب 100 جنيه الأمر.
6- تزوج 3 مرات، كان الفنانة مديحة يسرى إحداهما.
7- قام بتلحين النشيد الوطنى لدولة الجزائر.
8- بلغ عدد رصيده الغنائى أكثر من 400 أغنية.
9- توفى بعد صراع مع مرض السرطان العظام.
1- اسمه بالكامل محمد فوزي عبد العال الحو، من مواليد محافظة الغربية.
2- هو الابن رقم 21، وشقيقته هى الفنانة هدى سلطان وكان رافضا دخولها مجال الفن.
3- بدأ حياته الفنية فى فرقة بديعة مصابني ثم فرقة فاطمة رشدي ثم الفرقة القومية للمسرح.
4- أسس شركة مصرفون لإنتاج الإسطوانات، وأنتجت عددا من الأعمال لكبار المطربين مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.
5- دخل فى حالة من الاكتئاب بعد تأميم الشركة، حيث تم تعيينه مديرًا لها بمرتب 100 جنيه الأمر.
6- تزوج 3 مرات، كان الفنانة مديحة يسرى إحداهما.
7- قام بتلحين النشيد الوطنى لدولة الجزائر.
8- بلغ عدد رصيده الغنائى أكثر من 400 أغنية.
9- توفى بعد صراع مع مرض السرطان العظام.