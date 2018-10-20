مستشار وزير التعليم العالي: ندوات لتوعية طلاب المعاهد بالانتخابات

قال الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، إنه جار تحديد موعد اجتماع لعمداء المعاهد الخاصة، وذلك لتنظيم ندوات داخل المعاهد لتعريف الطلاب بأهداف، وأنشطة اتحاد الطلاب، وشروط المشاركة.





وأضاف عبد اللطيف، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أنه يستهدف زيادة نسبة مشاركة طلاب المعاهد في انتخابات اتحاد الطلاب، ويكون لهم دور فعال، مشيرا إلى أن نجاح انتخابات اتحاد الطلاب في المشاركة الإيجابية بنسبة كبيرة.



