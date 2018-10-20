طريقة عمل العيش السورى بالمنزل بأسهل الخطوات

تقدم الشيف هالة فهمى فى برنامجها سفرة وطبلية المذاع على قناة صدى البلد طريقة عمل العيش السورى بأسهل الخطوات وشددة "فهمى" على إتباع الخطوات وتنفيذها كما هى:



المقادير لعمل العيش السورى:



نصف كيلو دقيق 10 جرام ملح 25 جرام سكر 250 مل ماء.



طريقة عمل العيش السورى:

* اعجني العجينة عن طريق خلط المكونات في العجان



* قطعي العجينة كويرات صغيرة



* افردي كل منها باستخدام نشابة على سطح مرشوش دقيق حتى يصبح لديك قرص رقيق



* استخدمي طاسة غير لاصقة ساخنة لتسوية الأقراص



* لتصبح لديكي اقراص عيش جاهزة للاستخدام وقدميها بالهنا.