ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

اصنعي الصابون باستخدام بوافي الزيت في منزلك

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:26 ص
بهذه الطريقة اعدی
بهذه الطريقة اعدی الصابون باستخدام بوافي الزيت
آية التيجي
قد تحتاجين إلى اعدادا الصابون في المنزل، والإستغناء عن شرائه جاهزا، وإعداد الصابون في المنزل بهالك الزيت والبواقي المستخدمة في المنزل، وفيما يلي نقلت الشيف نونا طريقة تحضير الصابون باستخدام بواقي الزيت الموجود في المنزل، واليكم طريقة تحضيرها بالتفصيل.

المكونات:
لتر ونصف زيت مستخدم من قبل.
1/4 كيلو بوتاس
كمية من الدقيق حسب القوام
1/4 كوب عصير ليمون
1/2 لتر ماء

طريقة تحضير الصابون بباقي الزيت:

1- يدوب البوتاس في الماء، ونضع الزيت في طبق غسيل كبير.

2- ننزل عليه بالبوتاس المذوب في الماء، ونقلب جيدا وننزل عليه بالدقيق بالتدريج حتي يثقل القوام ويصل لدرجة القوام المطلوب.

3- ثم ننزل بعصير الليمون، ونقلب ثم نحضر صينية ونضع بها كيس بلاستيك، ونسكب فوقها الخليط ونتركه في الهواء حتی ينشف معانا ثم نقوم بتقطيعه، وقومي بحفظه في مكان به هواء غير معرض للحرارة.
loading...

ترشيحاتنا

تفاصيل أوامر خادم الحرمين الشرفين بشأن وفاة خاشقجي

فان دايك مدافعا عن محمد صلاح: يحقق نفس أرقامه في العام الماضي

فى ذكرى استشهاد أسد الصاعقة.. الرفاعي أذل إسرائيل برأس النمر

بعد 4 شهور.. ابن الخفير يعيد هيكلة الضرائب والحسابات الحكومية في المالية

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الأرصاد توضح حقيقة التسونامي المتجه نحو مصر

20 صورة من حفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر

النيابة العامة السعودية تعلن رسميا وفاة خاشقجي والتحقيق مع 18 شخصًا

حماقي ودنيا سمير غانم يشعلان حفل زفاف شيماء سيف بدويتو لهفة

شاهد .. مدرسة روضة تسحل طالبًا على الأرض لسوء تصرفه

أول تعليق من البيت الأبيض على إعلان السعودية وفاة خاشقجي

شاهد..لأول مرة فى مصر تغيير صمام القلب دون جراحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

فيديو

طريقة عمل عيش الطاسة مع هالة فهمي
نقيب الصيادلة: 5 جنيهات سعر عبوة لبن الأطفال المدعم.. فيديو
شاهد..لأول مرة فى مصر تغيير صمام القلب دون جراحة
الطرد والغناء بالهندي.. مواقف محرجة تعرض لها محمد نور
وصفهم بالأًصدقاء وغنى لابنته.. محمد نور يحتفي بأطفاله في معكم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟