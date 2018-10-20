اصنعي الصابون باستخدام بوافي الزيت في منزلك

قد تحتاجين إلى اعدادا الصابون في المنزل، والإستغناء عن شرائه جاهزا، وإعداد الصابون في المنزل بهالك الزيت والبواقي المستخدمة في المنزل، وفيما يلي نقلت الشيف نونا طريقة تحضير الصابون باستخدام بواقي الزيت الموجود في المنزل، واليكم طريقة تحضيرها بالتفصيل.



المكونات:

لتر ونصف زيت مستخدم من قبل.

1/4 كيلو بوتاس

كمية من الدقيق حسب القوام

1/4 كوب عصير ليمون

1/2 لتر ماء



طريقة تحضير الصابون بباقي الزيت:



1- يدوب البوتاس في الماء، ونضع الزيت في طبق غسيل كبير.



2- ننزل عليه بالبوتاس المذوب في الماء، ونقلب جيدا وننزل عليه بالدقيق بالتدريج حتي يثقل القوام ويصل لدرجة القوام المطلوب.



3- ثم ننزل بعصير الليمون، ونقلب ثم نحضر صينية ونضع بها كيس بلاستيك، ونسكب فوقها الخليط ونتركه في الهواء حتی ينشف معانا ثم نقوم بتقطيعه، وقومي بحفظه في مكان به هواء غير معرض للحرارة.