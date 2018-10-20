مع انتهاء الصيف تخلصي من إسمرار الوجه بـ5 جنيهات فقط

مع انتهاء فصل الصيف تبحث كل فتاة عن أفضل الوصفات التى تخلصها من اسمرار وجهها وبشكل آمن وبأقل التكاليف فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إكتشاف أفضل أنواع الماسكات التي تعمل سريعا على تفتيح البشرة ،تقدمها خبيرة التجميل حنان الديب .



المكونات :



ربع كوب من اللبن العادي.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ثمرة من الموز متوسطة الحجم.



الطريقة :



تُخلط جميع المكونات وتوزع على الوجه .

و تترك على الوجه لمدة 20 دقيقة .

ومن ثم يغسل الوجه بالماء البارد.

وضع كريم مرطب للوجة ,

تكرر الوصفة يوميا إلى الحصول على الدرجة الطبيعية للبشرة .

