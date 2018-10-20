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مرأة

5 مشاكل صحية تسبب آلاما مفاجئة فى منطقة الصدر

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
كشف الدكتور ماجد العبادى أستشارى أمراض القلب أن هناك 5 مشاكل صحية أكثر شيوعا بين الأشخاص تسبب الآلام المفاجئة في منطقة الصدر مثل الأحساس بنغزة أو طعنة أو حرقان يمكن أن يكون مؤشر لهذه الامراض التي لا يمكن تجاهلها وهى:

النوبة القلبية 
النوبة القلبية مرض مزمن وحاد يصيب القلب، ويحدث بسبب انسداد أحد الشرايين التاجية، ويعمل هذا الانسداد على احتباس الدم مما يسبب الضرر أو الموت الكامن لجزء من العضلة القلبية ،لذلك يجب التوجة للمستشفى فورا .

مرض الشريان التاجي
يكون نتيجة انسداد في الأوعية الدموية التى توصل الدم و الأكسجين للقلب ، الألم ممكن ينتشر و يوصل للكتف و الظهر .

التهاب الجنبة
بيكون عبارة عن التهاب في محيط الرئتين و تجويف الصدر ،يسبب صعوبة و ألم في التنفس و الكحة و العطس، التهاب الجنبة ممكن ينتج عن عدوى بكتيرية أو فيروسية في الصدر.

التهاب البنكرياس
التهاب مفاجئ في البنكرياس خلف المعدة مباشرة ،في العادة الالتهاب يكون بسبب وجود حصى المرارة ،بعض الآلام القوية في منطقة المعدة بتنتشر للصدر.

الحزام الناري
عبارة عن إعادة تنشيط فيروس الجدرى، يسبب سلسلة من الحبوب والبثرات وألم حول الظهر والصدر .
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