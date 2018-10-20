وزير النقل: الانتهاء من الخط الثالث للمترو في 2022.. صور

قال الدكتور هشام عرفات، إن تكلفة مترو الإنفاق باهظة للغاية، بالإضافة إلى أنها ذات أهمية خاصة جدا حيث أنها تساهم في خفض الزحام المروري الذي تشهده القاهرة في الآونة الأخيرة.



وأضاف وزير النقل، خلاله انطلاق التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديد، أن تحسين أنظمة الخط الأول سيكلف الدولة 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الخط الثالث للمترو سيتم الانتهاء منه في 2022، وسيكون أكبر خط مترو في مصر.



ووجه "عرفات" رسالة للمواطنين قائلا: "مترو الأنفاق ملك للشعب وعلى المواطنين مساعدة الدولة في الحفاظ عليه، حتى لا يصيبه ما أصاب الخط الأول من مشكلات، فعلى سبيل المثال هذه المرحلة ستمكن المواطن من الوصل من نادي الشمس إلى العتبة في 25 دقيقة، في حين أنه سيقطعها فيما يقرب من ساعة ونصف باي وسيلة مواصلات أخرى".