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بعثة المصري في طريقها للكونغو استعدادا لملاقاة فيتا كلوب

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:55 ص
بعثة المصري في طريقها
بعثة المصري في طريقها للكونغو استعدادا لملاقاة فيتا كلوب
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
غادرت بعثة النادي المصري مطار القاهرة الدولي متجهةً إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لقضاء بعض الوقت على سبيل الترانزيت قبل التوجه إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا وذلك استعدادًا لمباراة إياب الدور نصف النهائي من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الخامسة عشر والتي تجمع بين المصري و مضيفه فيتا كلوب وهي المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد الشهداء بكينشاسا.

يرأس البعثة التي تضم 38 فردًا أحمد شملة عضو مجلس إدارة النادي المصري ، وتضم محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة وأحمد عوض عضو مجلس الإدارة ومحمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد وممثل الاتحاد المصري لكرة القدم بالإضافة للجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن وكذلك تسعة عشر لاعبًا هم عمرو موسى قائد الفريق ومعه أحمد مسعود ، أحمد بوسكا ، محمود السيد ، كريم العراقي ، محمد شطة ، أحمد عبد الموجود ، محمد كوفي ، مصطفى مارسيلو ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، توريك جبرين ، محمد جريندو ، أحمد شكري ، اسلام عيسى ، عبد الناصر دي ماريا ، محمد جابر ، أحمد جمعة ، محمود وادي.
بعثة المصري في طريقها للكونغو استعدادا لملاقاة فيتا كلوب
بعثة المصري في طريقها للكونغو استعدادا لملاقاة فيتا كلوب
بعثة المصري في طريقها للكونغو استعدادا لملاقاة فيتا كلوب
بعثة المصري في طريقها للكونغو استعدادا لملاقاة فيتا كلوب
بعثة المصري في طريقها للكونغو استعدادا لملاقاة فيتا كلوب
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