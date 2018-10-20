صحف الكويت: السيسي وخادم الحرمين يبحثان تعزيز العلاقات.. السعودية تعلن وفاة خاشقجي رسميًا.. الملك سلمان يعيد هيكلة الاستخبارات ويقرر إعفاء عدد من المسئولين.. وترامب يؤكد: نثق في التفسير السعودي

السعودية تعلن وفاة خاشقجي رسميًا.. النيابة تحقق مع 18 متهما

قمة أوروبية - روسية - تركية تبحث حل الأزمة السورية

واشنطن: لا رهائن أميركيين لدى "داعش"

رئيس الوزراء العراقي السابق يؤكد: لن أعتزل السياسة

الفلسطينيون يحيون الجمعة الـ 30 لمسيرة العودة.. ومدرعات الاحتلال تطوق غزة













سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى، فجر اليوم، اتصالًا هاتفيًا بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بحثا فيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآخر التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.





وذكرت "الأنباء" أن الرئيس السيسي تفقد فجر امس إحدى القواعد الجوية، وكذلك مشروع مستقبل مصر، مشيدا بإمكانيات القوات الجوية، وظهر السيسي في مقطع الفيديو بالإضافة إلى الصور التي تم نشرها، وهو يرتدي الزي العسكري الخاص بالقوات الجوية المصرية.





وأفادت "الجريدة" بأن فعاليات التدريب المصري - السعودي المشترك (تبوك 4) اختتمت، أمس، والذي نفذته عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية، بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية المصرية، ومشاركة مراقبين من دول البحرين والإمارات وعمان، وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب القيام بتنفيذ عملية مشتركة للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية.





على الصعيد العربي والإقليمي، ركزت صحف الكويت على إعلان المملكة العربية السعودية رسميًا عن وفاة الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، ونشرت "الجريدة" نص الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتشيكل لجنة مشتركة وإعفاء عددًا من المسئولين وهيكلة الاستخبارات العامة على خلفية تلك القضية.





وقالت "الوطن" إن النائب العام السعودي أعلن أن التحقيقات أظهرت وفاة خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية، مؤكدًا أنه تم توقيف 18 شخصًا على ذمة التحقيق وأنه يجرى التحقيق معهم الآن.





وذكرت "الجريدة" أن الملك سلمان أمر بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري ومسؤولين آخرين في جهاز الاستخبارات من مناصبهم، وإعفاء المستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني من منصبه، كما أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات العامة.





ونقلت "الراي" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن التفسير الذي أعلنته السعودية موثوق به، مضيفًا: " ما أعلنته السعودية بشأن ملابسات وفاة خاشقجي خطوة أولى جيدة جيدة وخطوة كبيرة، لا اعتقد أن القيادة السعودية كذبت علي، وهناك طرفا ثالثا شارك في التحقيقات السعودية"، مشددا على حاجة الولايات المتحدة للمملكة كقوة لتحقيق توازن أمام إيران.





في سياق آخر، أفادت "الأنباء" بأن روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا أعلنوا، أمس، عقد قمة رباعية بإسطنبول، في 27 أكتوبر الحالي، لبحث الحل السياسي للأزمة السورية وملف عودة اللاجئين، ودعم اتفاق سوتشي لتجنيب إدلب، آخر محافظة سورية خارج سيطرة الأسد، عملية عسكرية.





ونقلت "الجريدة" عن شون روبرتسون، المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، نفيه معرفة بلاده باحتجاز مقاتلين متشددين رهائن أميركيين، مع عدد كبير من الأجانب، في معسكر قرب دير الزور في شرق سوريا، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة.





وأبرزت "الوطن" بيان منظمة التحرير الفلسطينية بأن قرار الولايات المتحدة إنهاء عمل القنصلية الامريكية في القدس المحتلة "أحاديا ولا مسئولا"، مضيفًا: " القرار يأتي في إطار استكمال حلقات مشروع فرض إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية التي دشنها بإزاحة قضايا القدس واللاجئين وتثبيت المستوطنات غير الشرعية وتصفية القضية الفلسطينية".





وذكرت "القبس" أن رئيس رئيس ائتلاف النصر" رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، أكد أنه لن يعتزل السياسة بغض النظر عن أي موقع تنفيذي سيشغله، مبينا ان الائتلاف الذي يرأسه لم يطالب بأي موقع وزاري في الحكومة المقبلة التي كلف عادل عبدالمهدي بتشكيلها، مضيفًا: "ونحن على أعتاب تحولات ببنية السلطات والدولة، وددت تأكيد الثوابت التي أعمل لها وعليها، تجنبا لأي تفسير لا يطابق تصورنا وعزمنا".





وكشفت "الجريدة" أن حكومة الوفاق الليبي أفرجت عن اللواء المهدي العربي، أحد أهم القيادات العسكرية في نظام معمر القذافي، بعد أكثر من 7 سنوات على حبسه، في أحد سجون مدينة الزاوية، بسبب تدهور أوضاعه الصحية.





وأفردت "الأنباء" تقريرًا مطولًا يستعرض مظاهرات الجمعة الثلاثين لمسيرة العودة الكبرى تحت شعار «معا غزة تنتفض والضفة تلتحم»، وذلك وسط تعزيزات عسكرية للاحتلال على طول حدود قطاع غزة، مشيرةً إلى أن اسرائيل بتعزيزات عسكرية كبيرة على امتداد الحدود مع غزة، بعد قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي امس الاول بتصعيد الرد على أي حوادث عنيفة من القطاع.





دوليًا، قالت "الوطن" إن مستشار الأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جونج-إن استنكر تصريحات الرئيس الأميركي، حول علاقات بلاده مع كوريا الشمالية. وأكد مون أن بلاده ليست بحاجة لموافقة واشنطن، حول رفع عقوباتها التي تفرضها على كوريا الشمالية، وذلك في رد على تصريحات للرئيس ترامب قال فيها: ليس بإمكانهم (كوريا الجنوبية) فعل أي شيء دون موافقتنا.



