بعد إلغاء تراخيص الكتب الخارجية.. الإعلان عن بيع دليل ولي الأمر في المكتبات بموافقة الوزارة.. ووزير التعليم: شراؤه ليس إجباريا

* وزير التعليم لـ"صدى البلد":

- تم إعداد الدليل بالتعاون مع الوزارة بشكل يتسق مع فلسفة النظام الجديد - الدليل الخارجي ليس بديلًا أو منافسًا لكتاب الوزارة - يساعد ولي الأمر على مشاركة الأبناء في الدراسة بالمنزل والاستزادة من المعرفة









أعلنت إحدى دور النشر المتخصصة في الكتب الخارجية، أنها وفرت في جميع المكتبات الموجودة بالأسواق حاليًا دليل ولي الأمر تحت اسم "تواصل" في مادة اللغة العربية للصف الأول الابتدائي وهو كتاب خاص بنظام التعليم الجديد.





وأكدت دار النشر لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن هذا الدليل تم طباعته ونشره بتصريح من وزارة التربية والتعليم وتحت إشرافها.





كما أوضحت أنها ستطرح قريبا ادلة اخرى لأولياء الأمور في باقي مواد الصف الأول الابتدائي قريبًا.





وفي هذا الإطار ، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدليل هو أول كتاب خارجي يتم ترخيصه في نظام التعليم الجديد.





وقال الوزير في تصريح خاص لموقع صدى البلد : تم تصميم الدليل بالتعاون مع الوزارة ، مع الاحتفاظ بحقوق الدولة ، مشيرا إلى أنه يتناسب جدًا مع فلسفة منهج نظام التعليم الجديد.





وأوضح الوزير أن هذا الدليل الخارجي ليس بديلا أو منافسا لكتاب الوزارة ، ولكنه دليلًا "اختياريًا" يمكن لولي الأمر أن يشتريه إذا أراد مشاركة الأبناء في الدراسة بالمنزل والاستزادة من المعرفة.





وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقرر بالتزامن مع تطبيق نظام التعليم الجديد، أن يتم إيقاف إصدار التراخيص للكتب الخارجية، منوها إلى أنه تم فقط إتاحة المجال لنشر الوسائل التعليمية الجديدة التي تتوافق مع فلسفة وأهداف النظام الجديد





وأضاف قائلًا: أتحنا للناشرين أن يقدموا فقط وسائل مساعدة تتدعم النظام الجديد ، بعد التفاوض مع الوزارة للحصول على موافقة اولًا، دون السماح بطباعة أي كتب خارجية تجهض فلسفة نظام التعليم الجديد.





ولفت الوزير الى أن هذه خطوة لا غبار عليها بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، فالوزارة رحبت بأن يقوم ناشري الكتب الخارجية بإعداد دليل لولي الامر وعرض هذا الدليل على الوزارة ليتم ترخيصه رسميًا قبل طرحه بالأسواق إذا وافقت الوزارة عليه.





جدير بالذكر أن نظام التعليم الجديد كان قد انطلق رسميا بجميع المدارس المصرية يوم 22 سبتمبر 2018 ، حيث تم تطبيقه على 2.5 مليون طالب برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وفي هذا النظام لن يخضع التلميذ لأي اختبارات في أول 4 سنوات له في المدرسة، وذلك للتركيز على تفعيل مهارات الطفل لا الدرجات.





ويعتمد نظام التعليم الجديد على تدريس 4 كتب لتلاميذ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي: كتاب الباقة متعددة التخصصات الذي يضم العلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا ، وكتاب اللغة الإنجليزية ، وكتاب اللغة العربية ، وكتاب التربية الدينية



