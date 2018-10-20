آسر يس يروج للسياحة في مصر

روج الفنان أسر يس للسياحة فى مصر وقام بنشر صورة له عند الاهرامات الثلاثة في الجيزة وظهر آسر فى الصورة وهو يقفز في الهواء وخلفه الاهرامات الثلاثة .
وعلق اسر على الصورة بشكل كوميدى وكتب " بنمسى على اجدادنا " .
من المعروف ان اسر يس يعرض له حاليا فيلم تراب الماس ويقوم ببطولة الفيلم أمام منة فضالى وعزت العلايلي وصابرين والإخراج لمروان حامد .
وعلق اسر على الصورة بشكل كوميدى وكتب " بنمسى على اجدادنا " .
من المعروف ان اسر يس يعرض له حاليا فيلم تراب الماس ويقوم ببطولة الفيلم أمام منة فضالى وعزت العلايلي وصابرين والإخراج لمروان حامد .