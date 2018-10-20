إصابة طفلة بمدرسة الاخصاص بالفيوم عقب سقوط لوح خشبي على رأسها

أصيبت طالبة بالصف الأول الابتدائى بمدرسة الأخصاص الإعدادية التابعة لإدارة سنورس التعليمية بشرخ فى الجمجمة, نتيجة سقوط لوح خشبى من أعلى سطح المدرسة مما أدى لحدوث شرخ لها بعظام الجمجمة, نقلت على أثرها إلى مستشفى القصر العينى بالقاهرة.



تلقي اللواء مدير أمن الفيوم إخطارا بالحادث وتبين من التحقيقات أن الطالبة المجنى عليها تدعى أميرة محمد (13 سنة), وأثناء وقوفها داخل المدرسة سقط لوح خشبى من أعلى سطح المنزل على رأسها ويصيبها بارتجاج المخ ’ نقلت على أثرها للقصر العينى بالقاهرة للعلاج.



اتهم والد الطفلة إدارة المدرسة بالإهمال, وعدم حماية الطلاب داخل المدرسة تم تحرير محضر بالحادث وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق.