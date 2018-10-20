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أخبار البلد

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:40 ص
حالة الطقس ودرجات
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت
نورهان خفاجي
يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره ، ولك وفق توقعات يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


الصغرى العظمى

القاهرة 21 32

وسط الدلتا 20 31

الإسكندرية 19 30

بلطيم 21 29

مطروح 19 29

السلوم 20 32

سيوة 21 35

بورسعيد 23 28

دمياط 22 28

العريش 17 29

رفح 16 28

الإسماعيلية 17 31

السويس 19 30

رأس سدر 20 29

نخل 18 27

نويبع 25 31

طابا 20 29

كاترين 12 25

الطور 22 30

شرم الشيخ 25 32

الغردقة 23 31

مرسى علم 24 29

الفيوم 20 32

بنى سويف 19 32

المنيا 18 32

أسيوط 17 33

سوهاج 19 33

قنا 20 34

الأقصر 21 34

أسوان 22 35

أبوسمبل 22 34

الوادى الجديد 20 35

شلاتين 24 31

ابو رماد 24 31

راس حدربة 24 30

حلايب 25 29



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:


الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 38

المدينة 23 35

الرياض 21 32

المنامة 28 32

أبوظبي 27 35

الدوحة 28 33

الكويت 23 34

دمشق 13 27

بيروت 23 28

عمان 14 25

القدس 15 23

غزة 20 28

بغداد 23 33

مسقط 26 31

صنعاء 10 21

الخرطوم 27 40

طرابلس 20 27

تونس 16 25

الجزائر 16 25

الرباط 14 21

نواكشوط 24 32


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:


الصغرى العظمى

أنقرة 11 23

اسطنبول 13 20

اسلام اباد 14 30

نيودلهى 20 33

جاكرتا 25 34

بكين 07 17

كوالامبور 24 32

طوكيو 13 20

أثينا 16 24

روما 12 26

باريس 07 19

مدريد 14 21

برلين 07 12

لندن 09 16

مونتريال 01 11

موسكو 03 13

نيويورك 09 16

واشنطن 10 19
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